Hamilton neemt het op voor racistisch bejegende voetballers

Afgelopen weekend vond in Qatar de finale van het WK-voetbal plaats. Na strafschoppen ging de wereldtitel naar Argentinië ten koste van Frankrijk. Een aantal Franse voetballers werden na afloop racistisch bejegend op social media. Mercedes-coureur Lewis Hamilton neemt het op voor de Franse spelers.

Hamilton staat bekend om zijn strijd tegen racisme. De Britse Mercedes-coureur toonde zijn activisme in de afgelopen jaren in de Formule 1. De zevenvoudig wereldkampioen richt zich op Instagram tot de voetballers Aurélien Tchouaméni en Randal Kolo Muani. Hamilton is fel: "Ik walg hiervan maar ik ben niet verbaasd. Tchouaméni en Kolo Muani hebben alles geven. Ze zijn helden voor velen en ze verdienen veel meer respect."