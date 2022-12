Sainz neemt gepersonaliseerde Ferrari in ontvangst

Carlos Sainz rijdt sinds vorig jaar voor het team van Ferrari. De Spaanse coureur heeft in de afgelopen twee seizoenen veel hoogtepunten maar ook dieptepunten meegemaakt bij het team. Tevens kreeg hij een opvallende dienstauto van zijn werkgever, deze week nam hij de wagen in ontvangst.

Op sociale media werden deze week beelden gedeeld van Sainz die zijn gepersonaliseerde Ferrari 812 Competizione in ontvangst. Op de foto's is te zien dat Sainz de grijze Ferrari in ontvangst neemt op de fabriek van het merk. De wagen is voorzien van enkele details waaronder de tekst 'Smooth Operator'. Naast Sainz was ook zijn teamgenoot Charles Leclerc aanwezig bij het moment.