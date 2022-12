Horner doet niet mee met teambazencarrousel: "Ben er zeker van dat ik blijf waar ik ben"

In de afgelopen weken was er sprake van een transfercarrousel onder de teambazen in de Formule 1. Op één dag wisselden meerdere teambazen en kopstukken van werkgever. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner bleef bij zijn werkgever en hij is niet van plan snel op zoek te gaan naar een nieuwe baan.

Enkele weken geleden werd al bekend dat het team van Ferrari opzoek moest naar een nieuwe teambaas aangezien Mattia Binotto het team gaat verlaten. Vorige week kondigde men Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur aan als de opvolger van Binotto. Alfa Romeo kondigde daarop aan dat ze Andreas Seidl hadden aangesteld als nieuwe CEO waarna Seidls voormalige werkgever McLaren bekend maakte dat Andrea Stella hem zal gaan opvolgen.

Red Bull-teambaas Christian Horner bleef zijn werkgever trouw en is inmiddels de langstzittende teambaas van de Formule 1. De Brit werd heel eventjes in verband gebracht met een overstap naar Ferrari maar die geruchten werden nooit serieus. In gesprek met Servus TV kijkt Horner terug op de teambazencarrousel: "Het is momenteel veel hectischer dan de rijdersmarkt. We hebben nogal wat veranderingen gezien. Ik ben er echter nogal zeker van dat ik zal blijven waar ik ben."