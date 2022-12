Video: Russell geeft Mercedes-werknemer bijzonder afscheidscadeau

Aan het einde van een seizoen nemen veel teams afscheid van gerespecteerde werknemers. Niet alleen coureurs en teambazen wisselen van werkgever, ook gerespecteerde werknemers doen dat. Mercedes-coureur George Russell gaf een gerespecteerd teamlid een opvallend afscheidscadeau doormiddel van een snel rondje in Abu Dhabi.

We've never seen Riki so scared! 😆



In honour of Riki's final weekend with the race team, George surprised him with a hot lap around the Abu Dhabi Circuit. It did take some convincing to get him in the car though. 😜 pic.twitter.com/E890y8hN7a