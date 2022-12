Verstappen hoopt dat zijn F1-carrière Nederlandse talenten zal motiveren

Max Verstappen mag met de pootjes omhoog. Het Formule 1-circus is na het 2022-seizoen in een winterslaap gedoken. Tevreden kan de Nederlander terugkijken op een uiterst succesvol seizoen waarin hij in het tweede achtereenvolgende jaar de wereldtitel behaalde. De Red Bull-coureur hoopt naar eigen zeggen dat er een nieuw Nederlands Formule 1-talent klaar zal staan wanneer hij officieel afscheid neemt van de koningsklasse.

Het is allang duidelijk hoeveel passie Verstappen genereert voor de racerij. Het is dan ook al wel en breed bekend dat de Red Bull-coureur maar al te graag droomt over het volgen van een droom in bijvoorbeeld het langeafstandsracen, een avontuur dat de Nederlander zomaar aan zou kunnen gaan met mede F1-coureur Fernando Alonso.

Nu zijn ultieme doel van F1-wereldkampioen worden lang en breed geslaagd is, meent Verstappen dat het nog echt niet vaststaat tot wanneer hij in de Formule 1 blijft. Op verschillende momenten heeft de Red Bull-coureur immers al aangekaart misschien wel met de Formule 1 te gaan stoppen wanneer het contract bij zijn huidige werkgever in 2028 afloopt. Het potentiële F1-afscheid van Verstappen zou een flinke klap zijn voor de Nederlandse animo voor de Formule 1. Verstappen blijft echter hoopvol over de toekomst:

"Weet je wat ik heel erg hoop? Dat ik als coureur de afgelopen jaren de jonge Nederlandse generatie dusdanig heb kunnen inspireren en motiveren dat er tegen de tijd dat ik stop misschien nieuw talent klaar staat. Vroeger werd altijd gezegd dat het voor Nederlanders onmogelijk was om de Formule 1 te halen. Dat is niet zo. Als je gas geeft, maakt het niet uit waar je vandaag komt. Ik hoop dat als ik 31 ben, er gewoon een nieuwe klaarstaat", vertelt Verstappen.