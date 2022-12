'Horner wees teambaas-aanbod van Ferrari af'

Het team van Ferrari presenteerde eerder deze week Frédéric Vasseur als de nieuwe teambaas van het team. De Fransman gaat volgende maand aan de slag en wordt de opvolger van de vertrekkende Mattia Binotto. Volgens Britse media was Vasseur echter niet de eerste keus en had men eerst zijn pijlen gericht op Christian Horner.

Horner is momenteel de teambaas van het team van Red Bull Racing. De Brit is al sinds het prille begin de teambaas van de Oostenrijkse renstal en hij heeft met Max Verstappen en Sebastian Vettel al meerdere wereldtitels gewonnen. De Brit gaf al eerder aan dat hij Red Bull trouw wil blijven maar volgens het Britse Sportsmail probeerde Ferrari hem van gedachten te veranderen.

Volgens Sportsmail benaderde het team van Ferrari Horner voor de rol van teambaas. Men zag in de Brit de ideale opvolger van Binotto maar volgens het Britse medium had Horner er helemaal geen zin in. Sportsmail sprak met een bron die dichtbij de onderhandelingen stond en volgens hem had Horner geen zin in de overstap omdat er teveel politiek en te veel ego's zijn bij Ferrari. Ferrari moest dus opzoek gaan naar een andere naam en men koos dus voor Vasseur.