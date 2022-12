Officieel: Mick Schumacher reserve bij Mercedes

Direct na de bekendmaking van zijn exit bij de opleidingsploeg van Ferrari heeft Mick Schumacher een nieuwe baan gevonden. De Duitser reed dit jaar nog in de Formule 1 voor het team van Haas maar zal in 2023 gaan fungeren als reservecoureur van Mercedes. Het nieuws hing al eventjes in de lucht maar is nu officieel geworden.

Schumacher reed dit seizoen voor het team van Haas in de Formule 1. De Duitser beleefde een matig seizoen en werd verslagen door zijn teamgenoot Kevin Magnussen. Schumacher stond onder druk bij het team en kreeg dan ook geen nieuw contract bij Haas, hij werd opgevolgd door zijn landgenoot Nico Hülkenberg.

Eerder vandaag werd bekend dat Schumacher tevens geen nieuw contract zou gaan krijgen bij het team van Ferrari. Daar fungeerde hij als reservecoureur en was hij onderdeel van de Academy. Direct na dat nieuws werd bekend dat Schumacher in 2023 de derde coureur van Mercedes wordt. Volgens het team gaat hij een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van de nieuwe wagen en zal hij veel simulatorwerk gaan verrichten.