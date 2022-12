Perez verrast teamleden met Mexicaans kerstcadeau

De feestdagen komen steeds dichterbij en dat betekent dus ook dat het Formule 1-personeel toeleeft naar de laatste dagen van het jaar. Vanzelfsprekend ontvangen veel werknemers een cadeautje voor hun harde werk, ook bij Red Bull Racing is dat het geval en speelt Sergio Perez voor kerstman.

De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur heeft namelijk de werknemers van het team bedankt doormiddel van een opvallend cadeautje. Perez heeft namelijk voor alle teamleden een speciaal pakketje met een Mexicaanse touch samengesteld. De teamleden hebben namelijk een fles tequila ontvangen in een speciaal tasje. Tevens zijn de pakketjes voorzien van een persoonlijke boodschap van Perez.

Very nice touch. Merry Christmas @SChecoPerez and thank you ❤️ ❤️ pic.twitter.com/jAeA6W1Jqp