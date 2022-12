Horner heeft geen zin in nieuwe strijd tussen Verstappen en Hamilton

Max Verstappen en Lewis Hamilton vochten vorig seizoen een hels titelduel uit. Pas in de slotronde van de seizoensfinale in Abu Dhabi besliste Verstappen het duel in zijn voordeel. De fans genoten van het duel maar bij Red Bull Racing was men iets minder tevreden, Christian Horner hoopt dan ook niet op een herhaling van het duel.

Verstappen won in 2021 zijn eerste wereldkampioenschap nadat hij Hamilton versloeg. De fans en volgers hoopten dit jaar op een herhaling van het duel, men kwam echter van een koude kermis thuis. Verstappen was dit seizoen oppermachtig en prolongeerde al in Japan zijn wereldtitel. Verstappens rivaal Hamilton bleef ver achter en wist voor het eerst in zijn loopbaan geen Grand Prix te winnen.

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner was zeer tevreden met de resultaten van Verstappen. De Brit was tevens nogal blij met het feit dat zijn team geen titanenstrijd uitvocht met Mercedes. Als het aan Horner ligt komt er in de nabije toekomst geen vervolg van de strijd tussen Hamilton en Verstappen. In gesprek met Talksport is Horner duidelijk: "Nee, daar zou ik mij niet echt op verheugen. Ik zie eigenlijk liever meer ruimte tussen Max en Hamilton in als ik eerlijk ben."