Mercedes van 2022 krijgt "speciaal plekje in collectie – helemaal achteraan" – Wolff

Mercedes heeft een lastig Formule 1-seizoen achter de rug. Het Duitse team finishte met coureurs Lewis Hamilton en George Russell op een tegenvallende derde plaats. Na acht jaar op rij naar huis te gaan met de constructeursbokaal op zak, had het team in 2022 veel moeite om de nieuwste generatie F1-wagens onder controle te krijgen. Teambaas Toto Wolff laat weten dat de Mercedes-auto van 2022, de W13, een speciaal plekje in haar collectie krijgt.

Het porpoising fenomeen was een grote hobbel in de weg voor het F1-team van Mercedes. Terwijl Ferrari goed met het gestuiter overweg kon en Red Bull ogenschijnlijk bijna nergens last van had, moest Mercedes het doen met hier en daar een derde finish. Bij het uitkomen van de zomerstop leek het team onder leiding van Toto Wolff steeds meer grip op de situatie te krijgen. Het hoogtepunt werd dan ook bij de één-na-laatste race van de kalender bereikt: Mercedes-rijder George Russell won bij de Grand Prix van Brazilië zowel de sprint- als de hoofdrace.

Het team van Mercedes is ogenschijnlijk een kille, maar zeer effectieve machine. Winnen staat uiteraard bovenaan de lijst; een missie waar het team tussen 2014 en 2021 behoorlijk goed geslaagd in is. Wolff laat dan ook tegenover Autosport weten niet zozeer positieve gevoelens over te houden aan de W13 wat betreft prestaties; echter is de bolide volgens de Oostenrijkse manager wel een symbool voor een nederig jaar voor het team van Mercedes.

"Ik denk dat deze auto altijd een speciaal plekje in onze collectie zal hebben – helemaal achteraan", grapt Wolff. "Maar hopelijk zullen de komende jaren haar goeddoen, want de leercurve met deze auto was enorm. Onze fundamentele begrip van de aerodynamische correlatie met de auto heeft echt een nieuwe stap gemaakt. En er zal heus niet vergeten worden dat deze auto de Braziliaanse Grand Prix heeft gedomineerd!"

Terwijl zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton zijn zee aan kennis met het team deelde om de problemen van de auto op te lossen, was teamgenoot George Russell bezig om zich te hechten aan zijn nieuwe team. Het behaalde resultaat laat zien dat, wanneer de auto in de juiste zone zit, zeer sterk kan zijn.

"Ik denk dat we nu veel beter begrijpen wat de problemen waren. We hebben de ui laag voor laag afgepeld. Hierdoor ontdekten we steeds meer problemen. Ik denk dat we nu op een punt zijn gekomen waar we snappen waarom de auto niet werkt. De correlatie werkt bij sommige circuits. Het zit allemaal in het kleinste detail hoe we de auto op aerodynamisch vlak kunnen laten werken, en hoe we een meer stabiele basis kunnen neerzetten. Er zijn verschillende factoren die een contributie leveren waarom een auto simpelweg niet goed genoeg is. Ik denk dat als we die problemen gedurende de winter kunnen gladstrijken, dan kunnen we op z’n minst een stabiel platform leveren voor onze coureurs en van daaruit verder ontwikkelen", sluit Wolff af.