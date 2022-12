Hamilton sluit jaar af met opvallende FIA-prijs

Lewis Hamilton kende dit jaar een zeer teleurstellend seizoen, de Britse zevenvoudig wereldkampioen won voor het eerst geen Grand Prix in het seizoen en hij werd verslagen door zijn teamgenoot George Russell. Toch mocht hij op de valreep wel een prijs bijschrijven aan zijn lange palmares.

Tijdens het FIA Prize Giving Gala in Bologna viel Hamilton namelijk in de prijzen. De Britse Mercedes-coureur was namelijk genomineerd voor de Action of the Year. Hamiltons dubbele inhaalactie op Sergio Perez en Charles Leclerc werd uitgeroepen tot actie van het jaar. Het moment kreeg in korte tijd veel aandacht vanwege het enthousiaste commentaar van Sky Sports-stem David Croft.

Lewis Hamilton's double overtake at Silverstone has won the FIA Action of the Year award 🤩



Lewis Hamilton's double overtake at Silverstone has won the FIA Action of the Year award 🤩#F1 #FIAPrizeGiving pic.twitter.com/xq5j4Mst78