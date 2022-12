Red Bull van Verstappen vat vlam tijdens Homerun

Vandaag vond in het Britse Milton Keynes de Red Bull Homerun plaats. In Milton Keynes is de fabriek van Red Bull gevestigd en men wilde de stadsgenoten iets teruggeven. Tijdens de demoruns kwamen meerdere Red Bull-coureurs in actie en natuurlijk gaven ook Max Verstappen en Sergio Perez een showtje weg.

Verstappen draaide een aantal donuts in de straten van Milton Keynes en dat ging er nogal fors aan toe. Er kwam namelijk niet alleen rook van zijn banden, ook zijn bolide rookte. Uit de zijkant van de Red Bull kwamen namelijk vlammen, het vuurtje werd na afloop echter gewoon weer geblust en bij Red Bull kon men er wel om lachen.