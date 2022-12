Russell en Hamilton delen respect voor werknemers

Alhoewel de meeste coureurs genieten van hun vakantie, is het nog wel druk op de fabrieken van de teams. De voorbereidingen voor het aankomende seizoen zijn immers in volle gang en de coureurs delen hun respect voor de harde werkers op de fabrieken van hun team.

Ook bij Mercedes hebben ze veel respect voor de werknemers. Eerder deze week vond er een receptie plaats voor de werknemers op de motorenfabriek in Brixworth. Coureurs Lewis Hamilton en George Russell ontvingen een daverend applaus en deelden zelf ook hun respect voor de vele collega's.

George and Lewis at Mercedes High Performance Powertrains in Brixworth today.



VIDEO CREDIT: George Russell (Insta) pic.twitter.com/XYbxZtI85i