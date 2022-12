Honda-straatauto van Verstappen wordt online geveild

Max Verstappen heeft sinds zijn debuut in de Formule 1 al in veel verschillende wagens gereden. De Nederlander had naast de baan ook de beschikking over de nodige snelle bolides, zijn team Red Bull Racing had immers samenwerkingsverbanden met automerken. Eén van die wagens staat nu te koop.

Verstappens team Red Bull werkte in de afgelopen jaren samen met Honda, de Japanse autobouwer was tot vorig seizoen de motorleverancier van de Oostenrijkse renstal. Verstappen reed tijdens Grand Prix-weekenden vaak in een Honda-bolide en één van die wagens wordt nu geveild op de site CataWiki, het gaat om een Honda Civic Type-R GT.

De witte Honda uit 2018 is voorzien van een handtekening van de Nederlandse tweevoudig wereldkampioen en Verstappen reed er volgens de advertentie mee in zijn vrije tijd. Volgens de advertentie is de auto altijd binnen bewaard en de volledige reperatiegeschiedenis van de wagen beschikbaar. De wagen is tevens te zien in de video 'One Last Drive', het is de verwachting dat de auto tussen de 50.000 en 60.000 euro zal opbrengen.