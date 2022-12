'Abiteboul wordt teambaas van WRC-team van Hyundai'

Het lijkt erop dat voormalig Renault-teambaas Cyril Abiteboul een nieuwe baan heeft gevonden. De Fransman vertrok na 2020 bij het team van Renault en kwam daarna vooral in het nieuws om zijn weddenschap met Daniel Ricciardo. Nu lijkt Abiteboul op weg naar een baan in het wereldkampioenschap rally.

Abiteboul werkte tussen 2012 en 2014 bij het team van Caterham als teambaas. Nadat dat team failliet ging stapte hij over naar Renault. Bij de Franse renstal was hij tussen 2017 en 2020 de teambaas, voordat het team zijn naam veranderde naar Alpine was Abiteboul alweer vertrokken. Daarna was de Fransman actief als adviseur voor Mecachrome.

Volgens Motorsport.com stapt Abiteboul snel over naar een nieuwe werkgever. De Fransman zou volgens het medium namelijk op weg zijn naar een job als teambaas bij het WRC-team van Hyundai. Hyundai zoekt als sinds vorig jaar naar een nieuwe teambaas. Volgens Motorsport.com is de deal bijna in kannen en kruiken en is Abiteboul dichtbij een debuut in de rallywereld. Tevens zou hij aan de gang gaan als de teambaas van de toerwagen-tak van het raceteam van Hyundai.