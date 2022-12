Video: Red Bull-coureurs spelen kaartspel met oud-profvoetballers

Bij de afsluiter van het Formule 1-seizoen van 2022 werden Red Bull-coureurs Max Verstappen en Sergio Peréz door Sky UK’s entertainment groep “A League of Their Own” uitgenodigd om het bekende beeld-uit en raadspel Charades te spelen.

Onder leiding van host en komediant Alan Carr werden Max Verstappen en Sergio Peréz toegewezen aan oud-voetballers Micah Richards en Jamie Redknapp. Peréz kreeg de opdracht om zo veel mogelijk punten te scoren met Richards; Verstappen en Redknapp maakten deel uit van het andere team.

Charades, het spel waarin de deelnemers de taak krijgen om bepaalde dingen zo goed mogelijk uit te beelden zodat hun teamgenoot het te raden woord binnen het maximaal aantal seconden kan opnoemen. Funny-man Carr koos voor de niet geheel verrassende combinatie van voetbal en de Formule 1. De crossover tussen twee globale sporten zorgt voor een komische video.

Teaming up with @ALOTO for a football and #F1 themed game of charades 😂