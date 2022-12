Video: Horner grapt over Wolff bij Autosport Awards

Afgelopen weekend werden in Groot-Brittannië de welbekende Autosport Awards uitgereikt. Zoals elk jaar waren daar weer veel prominenten uit de autosportwereld aanwezig. Ook Red Bull Racing-teambaas Christian Horner was aanwezig, de Brit mocht de award voor rookie of the year bereiken aan Guanyu Zhou.

Horner kon het tijdens de ceremonie niet laten om een geintje uit te halen tijdens het uitreiken van de award. De Brit grapte dat de award ging naar Toto. Dit was vanzelfsprekend een verwijzing naar Mercedes-teambaas Toto Wolff, de twee teambazen hadden het in de afgelopen jaren regelmatig met elkaar aan de stok.