Ferrari-ingenieur Clear blikt terug op 2022

Ferrari stond in de eerste helft van het seizoen op vele momenten nek-aan-nek met concurrent Red Bull. Rond de zomerstop leek de F1-75 van de Scuderia meer last te hebben van bandendegradatie; coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz deden veelal hun beklag over de banden via de boordradio. Aan de buitenkant was de observatie van velen dan ook dat Ferrari steeds meer last kreeg van bandendegradatie. Deze observatie is volgens hoofdingenieur van Ferrari Jock Clear een misvatting.

Gedurende de eerste seizoenshelft van de Formule 1 in 2022 waren topteams Red Bull en Ferrari zeer gewaagd aan elkaar. De verschillende filosofieën betreft het aerodynamisch concept betekende dat beide teams naar bepaalde circuits uitkeken waarbij de verwachting was dat het bij de karakteristieken van hun auto zou passen.

Rondom de zomerstop nam Red Bull-coureur Max Verstappen met grote snelheid afstand van achtervolger Charles Leclerc. Bij de herstart van het seizoen in augustus, was de RB18 van Red Bull een stuk liever voor de banden dan Ferrari’s F1-75. Ferrari-ingenieur Jock Clear denkt dat de snelle bandendegradatie van zijn team meer te danken is aan het feit dat Red Bull steeds sneller werd.

"Ik denk dat we uiteindelijk moeite hadden met pure snelheid. We hebben twee coureurs die in het begin van het seizoen twaalf/dertien races lang met Red Bull konden vechten. Red Bull pakte een klein gat van twee-tienden naar ons, wat betekende dat we net niet die pole posities konden veroveren. Wanneer je tegen een auto racet die sneller is, dan zal dat zich manifesteren in meer bandendegradatie."

Verder laat Clear weten dat Ferrari zo veel mogelijk gebruik maakt om de problemen binnen het team glad te strijken tijdens de voorbereiding naar 2023. "Op strategisch gebied hebben we op een bepaald moment teveel fouten gemaakt. Ook wat betreft bandenmanagement waren we niet 100% consistent. Abu Dhabi was een goede race, maar soms hebben we hele slechte races. Ook is het doel om altijd een goede bandenmanagement te hebben nog niet behaald", meent Clear.