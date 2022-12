Jos Verstappen kijkt tevreden terug op eerste rallyseizoen: "Er is enorm veel gebeurd"

Jos Verstappen kwam afgelopen weekend weer in actie tijdens een rally in België. De Nederlandse voormalig Formule 1-coureur kwam samen met zijn co-piloot Renaud Jamoul in actie tijdens de Spa Rally. Een podium was mogelijk maar na een incident sloot hij het weekend af op de 31ste plek in het algemeen klassement.

Jos Verstappen nam dit jaar deel aan veel rally's in België. De vader van tweevoudig wereldkampioen Formule 1 Max Verstappen deed dat zeker niet onverdienstelijk. Ook in de Spa Rally ging alles afgelopen weekend in eerste instantie weer naar wens. Verstappen stond na de eerste dag zelfs derde in het klassement maar op zondag ging het mis in de dertiende klassementsproef. Door een crash raakte zijn Citroën zwaar beschadigd, hij kon zijn weg echter wel vervolgen.

Afgezaagde boom

Na de veertiende klassementsproef van de Spa Rally kreeg de Nederlandse coureur de kans om terug te kijken op zijn crash. Bij Verstappen.com sprak hij zich uit: "Met het aanremmen stapte de auto uit. Met het rechterachterwiel raakten we een afgezaagde boom, hierdoor brak er een bracket af. We hebben dat kunnen vervangen en toen konden we weer door. Bij het ingaan van de tweede bocht van de veertiende proef raakten we een klein paaltje met de linker achterkant. We gaan het proberen te fixen en dan gaan we door."

Superleuk

Verstappen ging dus door en eindigde dus op de 31ste plaats in het algemeen klassement. Met de Spa Rally sloot hij zijn eerste rallyseizoen af en dat beviel Verstappen zeer goed: "Sinds het begin van het jaar is er enorm veel gebeurd. We hebben heel erg veel geleerd en het is superleuk. Daarnaast ben ik heel blij dat ik Renoud Jamoul heb gevonden, daar ben ik gewoon eerlijk over. Hij heeft mij zeer veel geleerd."