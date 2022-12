Red Bull-hoofdstrateeg Schmitz valt in de prijzen

Het team van Red Bull Racing heeft een zeer sterk seizoen achter de rug. De Oostenrijkse renstal domineerde met Max Verstappen het wereldkampioenschap en werd zelf ook wereldkampioen bij de constructeurs. Niet alleen de coureurs presteerden sterk, ook de engineers kwamen sterk voor de dag.

De meeste aandacht ging dit jaar uit naar Red Bulls hoofdstrateeg Hannah Schmitz. Ze maakte meerdere keren goede strategische keuzes waarvan Verstappen en Sergio Perez profiteerden. Schmitz valt nu zelf ook in de prijzen, McLaren Applied heeft haar uitgeroepen tot Female Engineer of the Year. Schmitz is de eerste die deze award in ontvangst mag nemen, ze ontving hem tijdens het Wolrd Motorsport Symposium.