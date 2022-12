Domenicali kent harde realiteit: "Tweede worden niet goed genoeg voor Ferrari"

Eerder deze week werd bekend dat Mattia Binotto gaat vertrekken als teambaas van het team van Ferrari. Ondanks de tweede plaats in het constructeurskampioenschap was men alles behalve tevreden bij Ferrari. Stefano Domenicali stelt dan ook dat een tweede plaats bij Ferrari nooit echt genoeg is.

Ferrari begon zeer sterk aan het afgelopen Formule 1-seizoen. De Italiaanse renstal won met Charles Leclerc twee van de eerste drie Grands Prix. Daarna ging het echter steeds minder en kampte men steeds meer en meer met betrouwbaarheidsproblemen. Toen deze problemen eenmaal verleden tijd waren volgden er veel problemen met de tactiek. Het zorgde ervoor dat de achterstand op Red Bull Racing steeds groter en groter werd.

Voormalig Ferrari-teambaas en huidig CEO van de Formule 1 Stefano Domenicali kent de harde werkwijze van Ferrari. De Italiaan werd zelf ook weggestuurd vanwege teleurstellende resultaten en in gesprek met het Britse Sky Sports is hij nogal duidelijk: "Tweede worden is simpelweg niet goed genoeg voor een team als Ferrari. Ik wil mij niet bemoeien met wat er gebeurt in een team maar ik wens Mattia wel het allerbeste voor de nabije toekomst."