Voortgang van bouw nieuwe F1-fabriek Aston Martin vordert gestaag

Onder leiding van miljardair Lawrence Stroll is Aston Martin bezig aan de bouw van een nieuwe fabriek voor de Formule 1-renstal. Afgelopen week mochten verschillende mediaplatformen aanwezig zijn om een kijkje in de keuken te kunnen nemen.

Sinds 2021 is de naam van Aston Martin teruggekeerd in de koningsklasse van de motorsport. Het prestigieuze automerk werd onder leiding van miljardair Lawrence Stroll door een consortium overgenomen en transformeerde het team van Racing Point zodat het de naam en kleuren van het Britse automerk droeg. Met de aankondiging van viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel als coureur zette het team een statement neer naar haar concurrenten. Nu Vettel met pensioen is, heeft Aston Martin voor 2023 opnieuw een grote naam tot zich toe weten te trekken: Fernando Alonso.

Met het rijdersduo voor de komende jaren compleet – zoon van Lawrence Stroll Lance neemt zeker niet verrassend deel in de andere Aston Martin bolide – bouwt Aston Martin aan een toekomst waarin het een macht wil zijn in de top van de Formule 1. Met een mega investering van de bouw van een compleet nieuwe fabriek en windtunnel laat het team zien dat het serieuze intenties heeft.

Aston Martin is van plan om het driedelige pand aan te leveren in drie fases. De bedoeling is dat de grootste portie van het hoofdkwartier opgeleverd wordt in mei 2023. Dit gebouw zal als eerste voltooid zijn en zal huisvesting geven aan de honderden Aston Martin-werknemers. In dit gebouw zal de auto geproduceerd worden en van waaruit het gros van de werkzaamheden verricht zullen worden.

Het tweede opgeleverde gebouw – de windtunnel – zal naar verwachting klaar voor gebruik zijn in het derde kwartaal van 2024. Wanneer de nieuwe tunnel in gebruik is, zal Aston Martin de nieuwste technologieën onder haar hoede hebben waardoor het een serieuze poging kan wagen om dichterbij te komen aan de gebruikelijk top drie van de Formule 1: Mercedes, Red Bull en Ferrari.

Het laatste aangeleverde gebouw zal kort hierna worden voltooid. Het zal fungeren als een thuisbasis voor werknemers en om de ruimte te kunnen bieden voor allerlei evenementen.

Naast de serieuze plannen wat betreft de bouw aan de toekomst (letterlijk), heeft Aston Martin ook vele toppers in de Formule 1-wereld tot zich toegetrokken. Een mooi voorbeeld hiervan is het voormalig hoofd van de aero-afdeling van Red Bull: Dan Fallows. De ingenieur heeft de taak als technisch directeur van Aston Martin al opgepakt en voegt wat woorden toe aan de bouw van de fabriek.

"Er is geen twijfel over mogelijk dat dit een complex wordt van wereldklasse. Om er 24/7 toegang tot te krijgen is heel belangrijk. Wanneer we sterker worden zullen we wel minder gebruik kunnen maken van onze windtunnel (vanwege de nieuwe regelementen: hogere eindplaats in constructeursklassement betekent minder windtunnel-uren), maar om je eigen tunnel te hebben waarin je dan andere experimenten kunt uitvoeren is van onschatbare waarde. Momenteel hebben we die luxe niet, want we delen een windtunnel met een ander team."

Aston Martin’s teambaas Mike Krack spreekt duidelijke taal over de voortgang van zijn team. "Straks hebben we de mogelijkheid om alles in-huis te maken, en nog snel ook. Als het betekent dat je goedkoper uit bent om je onderdelen zelf te maken, betekent het dat je er meer van kan maken. Vanuit dat opzicht is het een hele goede stap." Op de vraag van motorsport.com of de bouw van het nieuwe complex een "game changer" is, antwoordt Krack duidelijk: "Als we alles onder één dak hebben zal alles stukken makkelijker verlopen. Op het gebied van de teamdynamiek en logistiek, is het zeker een game changer." Op een afsluitende vraag of het de beste fabriek in de Formule 1 zal zijn, sluit Krack vertrouwend af: "Ja."

Aston Martin eindigde het afgelopen seizoen als zevende in het constructeurskampioenschap. Richting de staart van 2022 leek het team momentum op te bouwen om een consistente factor te zijn in het middenveld van de Formule 1. Met de start van het Formule 1-seizoen van 2023 zal het snel duidelijk blijken of Aston Martin stappen in de goede richting maakt.