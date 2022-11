Sainz over titelkansen 2023: "Mogelijkheid is er als we perfect jaar hebben"

Ferrari-coureur Carlos Sainz behaalde een vijfde finishplaats in het rijdersklassement van 2022. De Spanjaard was hier en daar dichtbij een aantal zeer succesvolle Grands Prix, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een enkele Grand Prix-overwinning, een Formule 1-overwinning die tevens de eerste in zijn Formule 1-carriere was. Sainz meent dat Ferrari een 'perfect' jaar moet hebben, wil het concurrent Max Verstappen verslaan in het titelgevecht van 2023.

Met de introductie van de nieuwe aeroconcepten in 2022 begon Ferrari sterk. Met coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz aan boord van de F1-75 leek het team uit Maranello een goede kans te hebben om voor de titel te kunnen vechten. Aan het eind van de streep was het echter concurrent Red Bull die tot kampioen werd gekroond, notabene in beide klassementen. Red Bull wist net als Ferrari een ontzettend goede auto neer te zetten. In combinatie met een uiterst sterk seizoen voor Nederlander Max Verstappen wist Red Bull in 2022 zeventien overwinningen in totaal binnen te slepen, waarvan vijftien op naam van Verstappen werden geschreven. Ferrari-coureur Sainz prijst de combinatie van Red Bull en Verstappen voor hun knappe prestaties, maar gelooft dat zijn team het in haar heeft om de titels weer terug naar Italië te kunnen halen.

"Hun pakket was duidelijk beter dit jaar: snellere auto, snellere coureur", begint Sainz tegenover motorsportweek.com. (Red Bull met Verstappen) "Als wij een perfect jaar zouden hebben, dan is het mogelijk." (om de titel te kunnen behalen) Met een vijfde finishplaats en een gigantisch puntenverschil van 208 tussen hem en kampioen Verstappen was het voor Sainz ‘duidelijk’ dat hij in 2022 geen aandeel had in het gevecht om de rijderstitel: "Ik moet, net zoals de auto, beter worden. Dat is het doel – je moet de lat voor jezelf en het team hoog leggen. Je kunt je best doen om ze te behalen. Laten we kijken wat volgend jaar voor ons in petto heeft", sluit Sainz af.