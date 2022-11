Hamilton lacht om relletjes: "Het leek op de Kardashian-show"

De titelstrijd was dit seizoen niet zo spannend als vorig jaar, maar de Formule 1-wereld werd wel beziggehouden met allerlei relletjes. Veel zaken werden breed uitgemeten en dat viel ook Lewis Hamilton op. De Brit kan er wel om lachen en trekt de vergelijking met een wereldberoemde realityshow.

Hamilton kende dit jaar zelf een zeer teleurstellend seizoen. De Britse Mercedes-coureur won voor het eerst in zijn Formule 1-loopbaan geen Grand Prix en hij worstelde met zijn Mercedes. De Duitse renstal raakte betrokken bij een paar relletjes maar zag vooral dat hun concurrent Red Bull Racing in de penarie belandde door de budgetcaprel. De zaak liep uiteindelijk met een sisser af en Red Bull ontving een forse boete en mag minder tijd doorbrengen in de windtunnel.

Hamilton zag alles op een afstandje gebeuren en hij kon er uiteindelijk wel om lachen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen kijkt erop terug in gesprek met zijn landgenoten van Channel 4: "Weet je, het lijkt hier soms wel op die show van de Kardashians! Denk dan bijvoorbeeld aan die rel omtrent de budgetcap. Het is eigenlijk best hilarisch, sommige verhalen die ik hoorde waren zo enorm vermakelijk. Ik weet zeker dat we het allemaal gaan terugzien op Netflix, het wordt geweldig."