Red Bull contracteert succesvolle Thaise karter

Het team van Red Bull Racing jaagt altijd op de grootste talenten van de internationale autosport. De Oostenrijkse renstal heeft met hun Red Bull Junior Team al de nodige talenten opgeleid. Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft nu wederom een mogelijk toptalent vastgelegd.

Red Bull heeft een dertienjarige karter uit Thailand vastgelegd voor de komende jaren. Het Thaise talent Enzo Tarnvanichkul is sinds deze week namelijk onderdeel van het Red Bull Junior Team en vanaf volgend seizoen zal hij in de kleuren van Red Bull gaan rijden. Tarnvanichkul is actief op de Europese circuits en werd dit jaar wereldkampoen in de OKJ-klasse. Hij kan dus in de voetsporen gaan treden van zijn landgenoot Alexander Albon.

NEWS | Enzo Tarnvanichkul has announced he will be joining the Red Bull Junior Team from 2023.



The 13-year old is the first Thai driver to win the FIA OK Junior World Championship. pic.twitter.com/6V0al0UQ9M