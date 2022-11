Aston Martin hint op film over Vettel

Sebastian Vettel nam afgelopen weekend afscheid van de Formule 1. De Duitse viervoudig wereldkampioen reed op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi zijn laatste Grand Prix en hij hing zijn helm aan de wilgen. Zijn team Aston Martin volgde hem het gehele weekend en komt met een opvallende aankondiging.

Op sociale media deelt men namelijk een opvallende poster met de begeleidende tekst 'coming soon'. Op de poster staat een afbeelding van Vettel en de tekst 'For One Last Time'. Tevens staat er duidelijk in beeld dat het gaat om een productie van het team zelf. Dit lijkt dus te wijzen op een documentaire over Vettel, de toekomst zal meer duidelijkheid brengen.