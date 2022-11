Red Bull-coureurs werkten post season test af met nieuwe racepakken

Afgelopen dinsdag werd op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi de zogenaamde post season test afgewerkt. De teams kregen hier de kans om nog één dag een aantal dingen te testen en men moest testwerk uitvoeren voor bandenleverancier Pirelli. Bij het team van Red Bull Racing testte men ook een nieuw racepak.

Red Bull Racing werkte dit jaar nog samen met kledingleverancier Puma. Eerder dit jaar werd al bekend dat de teamkleding volgend seizoen zal worden geleverd door Castore. Ook de racepakken van Max Verstappen en Sergio Perez worden volgend jaar niet meer geleverd door Puma. Verstappen en Perez werden tijdens de test in Abu Dhabi gespot in racepakken van Sparco, de pakken vielen op aangezien er vrijwel geen sponsering aanwezig was.

Red Bull drivers Verstappen and Perez were seen trialling new Sparco suits on yesterday's test, with only Oracle and Red Bull branding.#AbuDhabiTest #F1 #RedBull #Sparco pic.twitter.com/WnNIxetGac