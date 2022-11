Schumacher geeft Formule 1-droom niet op: "Zinnen gezet op 2024"

Bij de Grand Prix van Abu Dhabi afgelopen weekend nam het Formule 1-circus afscheid van maar liefst vier coureurs. Eén van die coureurs is Mick Schumacher. De jonge Duitser zegt zijn droom om in de koningsklasse te racen niet op te geven en is naar eigen zeggen tevreden met de gemaakte progressie sinds zijn debuut in 2021.

Afgelopen zondag was het, in ieder geval voor nu, de laatste Grand Prix voor Mick Schumacher. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher debuteerde in 2021 voor het team van Haas, dat onlangs aangekondigd heeft niet verder te willen gaan met de jonge coureur. De uitzwaairace van Schumacher eindigde met een niet al te best resultaat: vanwege zijn aanvaring met Nicholas Latifi kon Schumacher zijn licht beschadigde VF-22 niet hoger dan op de zestiende plaats de finishstreep passeren.

"Ik zag hem niet", begint Schumacher tegenover Motorsport.com. "De banden zijn heel groot, het stuur is in je gezicht. Ik verwachtte niet dat hij (Latifi) op die manier terug de baan op kwam nadat hij zich verremde. Heel frustrerend. Ik moet vooruit kijken", reflecteert Schumacher.

Wat betreft zijn carrière in de Formule 1 blijft Schumacher vertrouwen hebben. "Het voelde niet als mijn laatste seizoen en ook niet als mijn laatste race. Ik denk al vooruit naar 2024. Ik heb mijn snelheid laten zien en weet dat veel mensen in de paddock blij zijn met hoe ik me ontwikkelt heb. Ik ben er zeker van dat ik met veel teams in gesprek kan gaan."