De Vries maakt vandaag eerste meters voor AlphaTauri

Het wordt vandaag een bijzondere dag voor Nyck de Vries. De Nederlandse coureur maakt vandaag namelijk zijn eerste meters voor het team van AlphaTauri. De Vries rijdt als rookie de post season test voor de Italiaanse renstal, vanaf volgend jaar zijn vast werkgever.

De Vries wordt door zijn huidige werkgever Mercedes uitgeleend voor de post season test. AlphaTauri bedankt de Duitse renstal dan ook voor dit gebaar, de Vries fungeerde dit jaar als reservecoureur voor Mercedes. In die hoedanigheid maakte hij in Italië zijn debuut als invaller bij het team van Williams. De Vries reed tevens vrije trainingen voor Mercedes en Aston Martin, daarnaast werkte hij een test af voor Alpine.

cheers for the loan @MercedesAMGF1 ✌️

@nyckdevries will get behind the wheel for the young driver test tomorrow in the AT03 👊 pic.twitter.com/idMTP2h243