Ferrari trots op strategische masterclass

Ferrari-coureur Charles Leclerc heeft in de laatste ronde van het Formule 1-seizoen van 2022 de tweede eindplaats in het rijderskampioenschap bemachtigd. Bij de Grand Prix van Abu Dhabi ingaand stond Leclerc langszij aan concurrent Sergio Peréz: beiden stonden met 290 punten voor de race aan nek-aan-nek. Mede dankzij een strategisch sterk presteren wist Leclerc de race als tweede te finishen; de Monegask scoorde daardoor ook zijn tweede eindplaats in het rijdersklassement. Ferrari laat weten tevreden terug te kijken op de gemaakte beslissingen tijdens de race.

Afgelopen zondag werd op het Yas Marina circuit de tweeëntwintigste Formule 1-race van 2022 verreden. In de eerste seizoenshelft van dit jaar werd Charles Leclerc’s naam regelmatig genoemd als groot-kanshebber op de rijderstitel. Dankzij fouten op onder andere strategisch vlak wist Red Bull’s Max Verstappen uiteindelijk met grote stappen afstand te nemen en het kampioenschap binnen te slepen. In haar missie om de schade te beperken wist Ferrari dat het haar uiterste best zou moeten doen om Peréz in het rijderskampioenschap te verslaan en P2 in het rijdersklassement binnen te halen.

De racepace van Leclerc was niet zo sterk als die van de Red Bull-bolides. Toch leek Leclerc meer druk op Peréz te kunnen gaan zetten dan menigeen vooraf gedacht had. In de 33e ronde kreeg Leclerc van zijn team te horen dat zijn strategie een tegenovergestelde zou zijn ten opzichte van Peréz. Ferrari wekte hiermee de indruk dat het de beslissing had gemaakt om met Leclerc voor een twee-stopper te gaan, terwijl het team in de realiteit de één-stopper als favoriet had.

Terugkijkend op de strategische keuzes van zijn team vertelt Leclerc: "Ik moet zeggen dat alle gemaakte beslissingen precies goed vielen. Voor de race was dit ons plan. Ik kan je nu de race afgelopen is zeggen dat we een "dummy" uitvoerden en dat zorgde ervoor dat ze (Peréz) voor een tweede stop gingen. We voerden alles perfect uit. Ik ben trots op hoe we dit uitgevoerd hebben."

Ferrari-teambaas Mattia Binotto is vooral in de tweede seizoenshelft onder vuur komen te liggen. De externe druk om te presteren stapelde zich op omdat het team vooral op strategisch vlak steken lieten vallen. Een perfecte strategische uitvoering bij de laatste Grand Prix van 2022 geeft Ferrari een goede steun in de rug, meent Binotto. "De "dummy" beslissing was een fantastische actie vanuit de pitmuur. Het voelt geweldig voor ons team dat we een goed raceweekend hebben gehad. Wanneer we als Ferrari zijnde fouten maken, krijgen we veel kritiek op ons dak. Maar ik weet dat onze jongens het heel goed kunnen doen", sluit Binotto af.