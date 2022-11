Hamilton wil het harde werk van zijn team vieren

Lewis Hamilton sloot zijn seizoen vandaag op teleurstellende wijze af. De Britse zevenvoudig wereldkampioen viel uit in de slotfase van de Grand Prix van Abu Dhabi. Het was een passend einde van het tegenvallende seizoen van Hamilton, toch wil hij nog een feestje gaan vieren met zijn team.

Hamilton raakte in Abu Dhabi al in de eerste ronde de Ferrari van Carlos Sainz. De twee waren in een stevig duel verwikkeld en Hamilton hobbelde over de kerbstones. De Britse zevenvoudig wereldkampioen vloog door de lucht en hij vreesde voor de nodige schade. Uiteindelijk biel hij uit met hydraulische problemen nadat hij vast kwam te zitten in een versnelling.

Vanzelfsprekend baalde Hamilton na afloop van zijn redelijk pijnlijke uitvalbeurt. De Britse coureur komt later deze week nog in actie bij de post season test. Bij Sky Sports gaf Hamilton aan dat hij daarna het liefst wil afreizen naar de fabriek: "Alhoewel we geen kampioenschap kunnen vieren, vieren we wel het harde werk en de inzet van onze mensen. Ik hoop dat de problemen van dit jaar ervoor zorgen dat we tools en kracht vinden om in de toekomst voor meer kampioenschappen te vechten."