Perez loopt P2 mis maar blijft strijdbaar: "We komen sterker terug"

Sergio Perez had voorafgaand de Grand Prix van Abu Dhabi maar één doel voor ogen: het veiligstellen van de tweede plaats in het wereldkampioenschap. In Abu Dhabi ging Perez de strijd aan met Charles Leclerc maar kwam hij niet als winnaar uit de bus. Hij toonde zijn sportieve kant.

Perez leek vooral in de beginfase van de race op het circuit van Yas Marina te kunnen gaan jagen op de tweede plaats in het wereldkampioenschap. De Mexicaan kon goed meekomen met zijn teamgenoot Max Verstappen maar al snel was het gedaan met de pret. Red Bull koos voor een tweestopper terwijl Perez zag dat men bij Ferrari koos voor een eenstopper.

Perez kwam uiteindelijk een paar rondes tekort om de aanval te kunnen inzetten. Leclerc werd tweede in de race en het wereldkampioenschap. Na afloop sprak Perez zich uit bij interviewer van dienst Jenson Button: "Dit is hoe het soms gaat, alles kan zo dicht bij elkaar liggen. Uiteindelijk moet ik gewoon blij zijn en als team hebben we dit seizoen echt alles gegeven. Ik weet echt zeker dat wij nog sterker gaan terugkomen!"