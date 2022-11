Verstappen trots na vijftiende zege: "Goede motivatie voor volgend jaar!"

Max Verstappen heeft zijn kampioensjaar in stijl afgesloten. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur won de Grand Prix van Abu Dhabi op een zeer simpele wijze. De Nederlander sloot daarmee zijn tweede kampioensjaar af met een glimlach en de nodige donuts na afloop van de race.

Verstappen kwam goed weg bij de start en behield de leiding. De Nederlander hield zijn teamgenoot Sergio Perez vrij simpel achter zich. De Nederlander reed vervolgens vrij makkelijk weg bij zijn concurrentie. Verstappen koos daarna voor een eenstopper en kwam tot de conclusie dat de banden het veel beter deden dan hij van te voren had verwacht.

Bandenmanagen

Na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi draaide Verstappen eerst een paar donuts alvorens hij zich meldde bij de microfoon van interviewer van dienst Jenson Button: "Het was een goede race. Het draaide vandaag allemaal om het managen van de banden. Ik denk dat we best goed naar onze banden keken vandaag. Op de harde banden was ik echt van het begin tot het einde bezig met managen. Het was een fantastische zege, de vijftiende van het jaar!"

Motivatie

Verstappen was vooral trots op zijn team na het zeer succesvolle seizoen. Verstappen brak meerdere records en zijn tweede wereldtitel was al heel vroeg in het seizoen een feit. "Het was heel erg leuk om met dit team te werken en om dit jaar zoiets te bereiken. Ik weet dat het heel erg lastig gaat worden om zoiets te herhalen in de komende jaren maar het is een goede motivatie voor volgend jaar."