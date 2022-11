Hamilton kijkt uit naar dinsdag: "Laatste keer dat ik deze auto bestuur"

Lewis Hamilton kwalificeerde zich gisteren als vijfde en vandaag kan hij dan ook een gooi gaan doen naar een goed resultaat. De Britse zevenvoudig wereldkampioen is bezig met een zeer teleurstellend seizoen en hij is dan ook zeer blij dat het er bijna opzit voor hem in 2022.

Hamilton hoopte dit seizoen een poging te kunnen wagen voor zijn recordbrekende achtste wereldtitel. De Brit kon echter geen potten breken met de W13. Hamilton had het veelvuldig lastig en hij kon vrijwel nooit echt meestrijden voor de zege. Mercedes leek in de afgelopen weken weer mee te kunnen strijden voor de zeges maar in Abu Dhabi ging het echter weer minder dan men hoopte.

2023

Hamilton haalt zijn schouders er inmiddels over op. De Brit heeft zijn pijlen gericht op 2023 en hij hoopt dan wel te kunnen gaan strijden om de achtste titel. Bij Motorsport.com spreekt hij zich uit: "Het is zaak om een efficiëntere auto te bouwen. Iedereen bij het team weet waar de problemen ook zitten. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat de volgende auto van volgend seizoen deze karaktertrekken niet heeft."

Dinsdag

Dinsdag stapt Hamilton voor de laatste keer achter het stuur van de W13. Hamilton hoopt daarna voorlopig afscheid te kunnen nemen van de wagen. De Brit kijkt uit naar het moment: "Ik ben blij als die dag tot zijn einde komt. Dat is de laatste keer dat ik deze auto moet besturen. Ik ben niet van plan om ooit nog in deze auto te gaan rijden. Wat mij betreft laat ik hem ook niet in mijn contract opnemen!"