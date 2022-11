Schumacher positief over prestaties dit seizoen: "Maximale eruit gehaald"

De kwalificatie van Abu Dhabi is achter de rug en met de laatste Grand Prix van dit seizoen ingaand zal de Formule 1 van een aantal coureurs afscheid gaan nemen. Eén van die coureurs is Mick Schumacher. De Duitser heeft van werkgever Haas te horen gekregen dat zijn contract voor volgend jaar niet verlengd wordt. Schumacher meent al 'vooruit' te kijken naar de toekomst en zegt 'het maximale' uit zijn tijd in de Formule 1 te hebben gehaald.

Vorig seizoen werd Mick Schumacher tot het Amerikaanse team Haas aangetrokken om in de Formule 1 te rijden. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher heeft een aantal hoogte, maar zeker ook laagtepunten in de koningsklasse ervaren. Eerder deze week werd bekend gemaakt dat Schumacher’s prestaties in de Formule 1 onvoldoende waren om zijn contract verlengd te zien worden: Het team van Haas heeft ten name van Nico Hulkenberg voor rijderservaring gekozen. Schumacher zegt 'teleurgesteld' te zijn, maar dat hij de beslissing van het team heeft geaccepteerd.

"Tuurlijk is het op een bepaald vlak teleurstellend omdat ik vind dat ik het tot dusver goed gedaan heb", begint Schumacher. "Aan de andere kant heeft het team besloten om die keuze te maken, dus dat moet ik respecteren. Ik ben nu gefocust op de toekomst."

Terugkijkend is de Haas-coureur positief over zijn afgelopen twee seizoenen in de Formule 1: "We hebben onze hoog- en laagtepunten zeker gehad, maar ik denk dat er altijd een stijgende lijn was. Het is nog maar mijn tweede Formule 1-seizoen, ik weet niet eens of je vorig jaar kan meetellen omdat we alleen maar achteraan het veld reden. Ik moest eraan wennen om in het middenveld te rijden en voor punten te vechten. Als je kijkt naar dit jaar vind ik dat ik het maximale uit elke situatie heb gehaald, dus voor mijn gevoel was de trend wel degelijk positief", sluit de coureur af.