Polesitter Verstappen tevreden ondanks rommelige sessie: "De auto ging ineens uit"

Max Verstappen sloot de laatste kwalificatie van het seizoen af met het best mogelijke resultaat. De Nederlandse wereldkampioen greep op het circuit van Yas Marina in Abu Dhabi de pole position. Na afloop was hij opgelucht want het ging niet allemaal naar wens in de sessie.

Verstappen kende een vrijwel foutloze kwalificatie. De Red Bull Racing-coureur maakte zelf geen fout maar kampte wel met een probleempje met zijn headrest en in de allesbeslissende derde kwalificatiesessie had hij ook nog eens een probleem met de auto zelf. Alles kwam echter op zijn pootjes terecht en hij reed in Q3 gewoon de snelste tijd van de dag.

Rommelig

Na afloop van de kwalificatie was Verstappen een tevreden man. Na afloop verscheen hij met een grote glimlach voor de microfoon van interviewer van dienst David Coulthard: "Het was een kwalificatie met de nodige ups en downs. We begonnen best goed maar in Q2 was het allemaal een beetje rommelig. Eerlijk gezegd weet ik niet zo goed waardoor dat kwam. Ik kon geen grip krijgen op de banden. Maar in Q3 was alles weer zoals vanouds."

Schrikken

Het derde kwalificatiedeel begon niet bepaald vlekkeloos voor Verstappen. Hij had overduidelijk problemen en schudde zijn hoofd. Bij Coulthard verklaart hij wat er gaande was: "We schrokken voorafgaand Q3. De auto ging ineens uit en we moesten alles snel terugzetten. We gingen snel naar buiten en gelukkig waren de rondjes wel goed genoeg. We zijn ook heel erg blij dat beide auto's op de eerste rij staan. We willen de race winnen en op de tweede plaats eindigen met Checo in het kampioenschap."