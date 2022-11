Hamilton ontvangt geen straf na inhalen onder rode vlag

De stewards in Abu Dhabi hebben hun vonnis geveild over het moment van Lewis Hamilton in de derde vrije training. De Brit leek tijdens de code rood twee auto's in te halen. Het incident werd aan de kaak gesteld door Lando Norris. De stewards hebben Hamilton geen straf gegeven.

De stewards laten weten dat Hamilton wel degelijk de Haas van Kevin Magnussen inhaalde tijdens de code rood, Norris meldde dit ook aan zijn team. Hamilton heeft volgens de stewards aangegeven dat hij bezig was met een snelle ronde en direct op de rem trapte toen hij de rode vlag zag. In dit proces haalde hij de wagen van Magnussen in. De stewards namen een soortgelijk incident met Max Verstappen in Zandvoort me in hun beslissing.

De stewards keken ook naar de telemetrie van de wagen van Hamilton. Daaruit bleek dat de Brit direct van zijn gas ging toen hij de rode vlag zag. Tevens zag men dat Hamilton direct remde en dat hij volgens hen de juiste actie ondernam. De stewards beamen wel dat Hamilton technisch gezien artikel 2.5.4.1 b van Appendix H brak. Hij kon volgens de stewards echter niets anders doen dan Magnussen passeren.