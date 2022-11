Brundle vindt tijdstraf Verstappen te zwaar: "Dacht aan een race-incident"

Max Verstappen en Lewis Hamilton kwamen elkaar afgelopen weekend tegen op de baan in Brazilië. De voormalig titelrivalen raakten elkaar vlak na de eerste herstart en de stewards wezen Verstappen als schuldige aan. Martin Brundle is van mening dat de straf een beetje overdreven was, hij neigt meer naar een race-incident.

Verstappen opende de aanval op Hamilton direct na de eerste herstart. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur zette de aanval in, in de eerste bocht. Zijn poging liep in de soep en de wagens raakten elkander, Verstappen beschadigde zijn voorvleugel en was veroordeeld tot een inhaalrace. Tot overmaat van ramp kreeg de Nederlander ook nog een tijdstraf van vijf seconden van de stewards.

Vuur met vuur bestrijden

Oud-coureur en huidig Sky Sports-commentator Martin Brundle deelde de mening van de stewards niet. De Brit zag dat de coureurs elkaar stevig bestreden en hij omschrijft dat in zijn Sky Sports-column: "Ik twijfel er niet aan dat Max andere limieten heeft in een duel met Lewis. Lewis heeft echter ook besloten om vuur met vuur te gaan bestrijden. Het was dan ook onvermijdelijk dat ze elkaar raakten. Volgens de stewards had Hamilton iets meer ruimte kunnen geven. Ik denk dat Max meer kerb had kunnen pakken of van zijn gas kon gaan, dat is echter geen racen."

Race-incident

De stewards gaven Verstappen dan ook een tijdstraf van vijf seconden, deze loste hij in bij zijn tweede pitstop tijdens de Braziliaanse Grand Prix. Brundle zag het voor zijn ogen gebeuren en hij denkt dat het niet geheel de juiste straf was voor Verstappen: "Vijf seconden en een pitstop voor een nieuwe vleugel. Ik dacht eerlijk gezegd eerder aan een race-incident. De wagen van Lewis had een klein beetje schade. De belangrijkste delen waren echter nog intact."