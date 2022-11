Wolff: 'Waren onzeker' of Russell race kon afmaken

George Russell kon afgelopen weekend zijn naam toevoegen aan een bijzonder rijtje van coureurs: Bij de Grand Prix van Brazilië behaalde Russell zijn allereerste overwinning in de Formule 1. De Mercedes-rijder reed een sterke race en alles leek erop dat de Brit de race met gemak zou winnen. Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff bleek niets minder waar: de W13 van Russell kampte met een technisch mankement. Volgens Wolff had de race voor zijn coureur geen ronde langer moeten duren.

Bij de Grand Prix van Brazilië afgelopen weekend behaalde George Russell zijn allereerste sprintoverwinning in de Formule 1. Zijn sprintraceoverwinning was een goede basis voor de hoofdrace op de zondag in Sao Paulo. De Brit wist concurrenten Lewis Hamilton en Max Verstappen achter zich te houden en ogenschijnlijk met gemak als eerste over de finishstreep te komen. Volgens Mercedes-baas Toto Wolff begonnen de problemen bij Russell’s auto halverwege de race langzamerhand op te borrelen; Russell’s auto had last van een waterlekkage.

"Het was niet zeker of we de race konden afmaken", begint Wolff. "Ongeveer halverwege de race ontdekten we het probleem en George werd niet geïnformeerd. Hij was zich van geen kwaad bewust. Op een bepaald punt waren we bang dat de auto met nog vier of vijf ronden van de finish vandaan de geest zou geven, maar uiteindelijk wist ‘ie het toch vol te houden", vertelt Wolff tegenover Motorsportweek.

Het scenario waarin Russell opnieuw vanuit de raceleiding een DNF zou oplopen zou voor de neutrale Formule 1-toeschouwer hartverscheurend zijn. De race afgelopen zondag begon qua uitkomst steeds meer op de Sakhir Grand Prix in 2020 te lijken, een race waarin Russell Lewis Hamilton moest vervangen vanwege een positieve Covid-19 test. Russell reed een ontzettend sterke race in Bahrein en alles wees erop dat de Brit zijn eerste overwinning zou gaan pakken. Een bandenprobleem bij zijn pitstop en een daaropvolgende langzaam-leeglopende band betekende dat Russell zijn eerste overwinning toentertijd in het water zag vallen.

Wolff is opgelucht dat ditmaal het scenario positief is verlopen: "Ik weet niet of het karma is want hij verdiende het om in Bahrein te winnen en toen stelden we hem met de auto teleur. Deze overwinning maakt ons blij want twee jaar geleden kon hij zijn eerste al hebben gehad", sluit Wolff af.