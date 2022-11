Schumacher reageert op Ecclestone’s advies: "Zal Formule 1 nooit vergeten"

Voormalig topman van de Formule 1 Bernie Ecclestone heeft enige tijd geleden advies gegeven aan Haas-coureur Mick Schumacher. Het advies luidde dat Schumacher maar beter ‘de Formule 1 moet vergeten’ en dat de Duitser verder moet kijken naar een stoeltje in een andere raceklasse. Schumacher heeft tegen Bild gereageerd op het advies van Ecclestone en zegt de Formule 1 'nooit te zullen vergeten', ongeacht of zijn samenwerking met Haas wel of niet doorgaat.

Er hangt nog veel onzekerheid rondom de toekomst van Mick Schumacher in de Formule 1. Naar verluidt zal Haas deze week bekend maken of het de verlening aangaat met de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher, of dat het kiest voor een andere route. De kans is in ieder geval aanwezig dat Schumacher niet meer verder kan in de Formule 1. Oud F1-baas Bernie Ecclestone is van mening dat de ‘achternaam de grootste last is’ van de Haas-coureur. "Dat brengt hem alle problemen. Vandaar ook: vergeet het (Formule 1) en ga winnen in andere categorieën", zegt Ecclestone tegenover RTL.

Tegenover Bild reageert Schumacher: "Het is moeilijk om de Formule 1 te vergeten. Ik hou er teveel van, dus vergeten zal ik het nooit. Iedereen heeft altijd een mening klaar staan. Ik geef alleen om de meningen van de mensen waar ik om geef." Het is duidelijke taal van de jonge Schumacher. De Haas-coureur zegt wel degelijk adviezen aan te nemen, namelijk van mensen zoals zijn familie en een 'aantal anderen vanuit de Formule 1, zoals Sebastian Vettel'.

De toekomst van Schumacher is inmiddels al meerdere keren dit seizoen ten sprake gekomen. Tegenvallende resultaten en zware crashes die een groot gevolg hadden voor het budget van zijn team zorgden ervoor dat zijn verlenging met Haas in twijfel werd getrokken. Naar verwachting zal deze week nog aangekondigd worden of Haas doorgaat met Schumacher, of dat het misschien kiest voor een coureur met veel ervaring zoals bijvoorbeeld Nico Hulkenberg.