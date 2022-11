Ferrari ontkent verhalen over ontslag Binotto

Gisteren kwamen er in de Italiaanse media verhalen naar buiten over een mogelijke exit van Ferrari-teambaas Mattia Binotto. De Italiaanse renstal zou hem dan willen vervangen door Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur. Ferrari heeft besloten om de verhalen niet dood te zwijgen, men kwam zelfs met een statement naar buiten.

De geruchten over de exit van Binotto kwamen gisteren naar buiten via de gerenommeerde Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport. Ferrari nam deze geruchten zo serieus dat ze via Twitter reageerden met een statement: "Naar aanleiding van speculatie in verschillende media over de positie van teambaas Mattia Binotto, zegt Ferrari dat dit geruchten zijn zonder enige vorm van onderbouwing."