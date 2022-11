Wolff heeft 'geen idee' waarom Mercedes sterk in Brazilië was

Op circuit Interlagos vond er afgelopen zondagmiddag een seizoensprimeur plaats. Mercedes behaalde haar eerste "één-twee" finish bij de Grand Prix van Brazilië. George Russell nam plaats op het hoogste podiumstapje voor het eerst in zijn F1-carriere, teamgenoot Lewis Hamilton finishte niet ver achter hem als tweede. Het behaalde resultaat laat zien dat Mercedes flinke stappen maakt richting de top, maar dat de performance van de Mercedes in Brazilië nog niet betekent dat de top van het F1-veld al bereikt is, aldus Mercedes-voorman Toto Wolff.

George Russell beleefde een uitstekend weekend in Sao Paulo. De Brit behaalde zijn allereerste sprintrace-overwinning op de zaterdag en maakte het feest compleet door vanaf pole positie de rest achter zich te houden. De Grand Prix-overwinning afgelopen zondag in Brazilië is de eerste in zijn F1-carriere. Achter Russell was er genoeg chaos te beleven. Rivalen Lewis Hamilton en Max Verstappen kwamen in de "Senna S" bochten tot een aanvaring waardoor beiden flink wat posities verloren. Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton wist uiteindelijk een hele knappe prestatie neer te zetten door zich vanaf P10 terug naar P2 te vechten. Teambaas van Mercedes Toto Wolff laat weten dat zijn team niet weet waaróm het nou zo’n goed weekend kon hebben.

"We hadden het beste pakket dit weekend. De performance is de uitslag van de rekensom waarin we onze auto zijn blijven door ontwikkelen, gecombineerd met het harde werken van ons als team. We zien de positieve trend van de afgelopen races. Zijn we weer de dominante factor? Nee, dat zijn we niet," tempert Wolff de verwachtingen. Mercedes heeft vooral in de eerste seizoenshelft een moeilijke start van het seizoen gehad waarin het voor een aantal maanden genoegen moest nemen met de bijnaam "best of the rest", normaal gesproken een term voor de teams die niet op consistente basis mee kunnen vechten om de overwinning.

Wolff sluit zijn gesprek tegenover Motorsport.com af door zijn dankbaarheid te uiten naar het team. "Weekenden zoals op Spa (België) waren ontzettend zwaar voor ons. We zijn nooit gaan stoppen met geloven in onszelf als team. Ik ben trots op wat we hebben bereikt", beëindigd Wolff trots.