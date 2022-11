Häkkinen adviseert Verstappen: "Het team gaat altijd voor"

Max Verstappen zorgde afgelopen weekend in Brazilië voor de nodige ophef door een teamorder te weigeren. De actie van Verstappen in de slotronde zorgde voor de nodige scherpe woorden binnen Red Bull. Mika Häkkinen is van mening dat Verstappen het teambelang voorop moet stellen.

Verstappen haalde na de laatste Safety Car-fase zijn teamgenoot Sergio Perez in. De Nederlander kreeg daarna de vraag van zijn team of hij Perez de positie wilde teruggeven in de slotfase van de Grand Prix. Perez duelleert nog om de tweede plaats in het wereldkampioenschap en elk WK-punt is daarbij nodig. Verstappen gaf geen gehoor aan de teamorder en gaf over de boordradio door dat hij hier zo zijn redenen voor had.

Deal

Tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen vindt het geen slimme zet van Verstappen. De Finse oud-coureur denkt dat Verstappen fout zit en hij spreekt zich uit in zijn column voor Unibet: "Het team gaat altijd voor en als je een deal hebt hoe over hoe jij en je teamgenoot te werk gaan, dan is het handig om je daar aan te houden. Geen van ons kent de details van de overeenkomst tussen Max en Red Bull, hij is wel duidelijk de nummer één en hij heeft ze twee wereldtitels bezorgd."

Behulpzaam

Perez baalde na afloop stevig van de weigerig van Verstappen. De Mexicaan hielp in het recente verleden zijn teamgenoot en hij had op eenzelfde behandeling gehoopt. Häkkinen begrijpt dat wel: "Sergio is soms heel erg behulpzaam voor Max. Samen hebben ze dit jaar het constructeurskampioenschap gewonnen, het zou dus goed zijn als Max zijn teamgenoot gaat helpen in de strijd voor de tweede plaats. Al helemaal nu Sergio en Charles Leclerc gelijk staan."