Hamilton in de wolken na tweede plaats in Brazilië

Lewis Hamilton kende in Brazilië een zeer positief weekend. De Britse zevenvoudig wereldkampioen kwam in de Grand Prix als tweede over de streep, achter zijn teamgenoot George Russell. Hamilton was als een kind zo blij met zijn podiumplek en reageerde na afloop vooral opgelucht.

Mercedes is bezig met een zeer lastig seizoen. De Duitse renstal vocht vorig seizoen nog om de wereldtitels maar kwam dit seizoen veel performance tekort ten opzichte van Red Bull Racing en Ferrari. Sinds men updates introduceerde in Austin komen Hamilton en Russell beter voor de dag. In Brazilië volgde dan ook de langverwachte beloning voor Mercedes.

Hard werken

Hamilton opende in de slotfase nog de aanval op zijn teamgenoot Russell. Zijn acties mislukten en hij nam genoegen met de tweede plaats. Na de race reageerde hij enthousiast bij Sky Sports: "Eerlijk? Ik voel mij heel erg goed. We hebben dit jaar heel erg hard gewerkt. We hebben hard gewerkt voor waar we nu zijn, dat we nu weer mogen vechten voor de eerst startrij, dat we mogen vechten voor het podium en dat we een 1-2tje kunnen pakken. Ik ben heel erg blij voor het hele team."

Abu Dhabi

Aankomend weekend staat de seizoensfinale in Abu Dhabi op het programma. Het is de vraag of Mercedes daar ook weer mee doet. Hamilton hoopt daar ook op successen en hij doet er na afloop dan ook niet bepaald geheimzinnig over: "Wie weet wat Mercedes kan doen in Abu Dhabi. We hadden niet verwacht dat we hier zo snel zouden zijn in dit weekend. Deze ommekeer is echt geweldig voor ons."