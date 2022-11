Wolff trots op 1-2tje Mercedes: "Het zijn allebei alfamannetjes"

Het team van Mercedes moest er lang opwachten maar greep afgelopen weekend in Brazilië dan toch hun eerste zege van het jaar. George Russell greep de zege en zijn teamgenoot Lewis Hamilton kwam als tweede over de streep, teambaas Toto Wolff was een trots man.

Mercedes is bezig met een zeer lastig seizoen, de Duitse renstal kwam veel performance tekort ten opzichte van Red Bull Racing en Ferrari. In de afgelopen maanden hebben ze een aardige inhaalslag gepleegd en sinds de Amerikaanse Grand Prix kunnen ze de degens echt kruisen met de concurrentie. In Brazilië slaagden ze eindelijk voor hun missie.

Videoverbinding

Russell greep zijn eerste zege uit zijn loopbaan en reageerde na afloop zeer emotioneel. Teambaas Toto Wolff was niet aanwezig op het circuit maar hij reageerde wel via een videoverbinding bij Sky Sports: "Mijn grote felicitaties gaan naar het gehele team! Andrew Shovlin hield alles goed in de gaten in de pitbox en er werd ook goed werk geleverd op de fabriek. Het was een lastig seizoen maar dit 1-2tje met echt goede pace is iets wat het gehele team verdient. Het is een heel erg lastig jaar."

Alfamannetjes

Russell kwam in de slotfase onder grote druk te staan van zijn teamgenoot Lewis Hamilton. De twee coureurs mochten vechten van het team en Hamilton kwam terug naar voren na een clash met Max Verstappen. Wolff is er blij mee: "Lewis werd van de baan geduwd en hij kwam terug voor het 1-2tje. Dit is echt zo goed voor het team. Dit is zo'n goed resultaat. Het zijn allebei alfamannetjes. We willen geen puppy in de auto. We gaan dit zo goed mogelijk managen."