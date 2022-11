Russell wil samenwerken met Hamilton in jacht op eerste Mercedes-zege

George Russell start de Braziliaanse Grand Prix later vandaag vanaf de eerste startplaats. Door een motorstraf van Carlos Sainz start teamgenoot Lewis Hamilton naast Russell op de eerste startrij. De Britse Mercedes-coureurs gaan de handen ineen slaan om hun werkgever dit seizoen voor het eerst een zege te bezorgen.

Russell reed gisteren een zeer sterke sprint op het circuit van Interlagos. De Britse Mercedes-coureur verschalkte Max Verstappen en kwam redelijk onbedreigd als sprintwinnaar over de streep. Het team van Mercedes kon de punten goed gebruiken in de strijd om de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. Men gaat er vandaag dan ook alles aan doen om te winnen.

Russell gaat vandaag zijn uiterste best doen in zijn jacht op zijn eerste Grand Prix-zege uit zijn Formule 1-loopbaan. De Brit sprak zich er vlak na de sprint over uit bij Motorsport.com: 'We zijn heel erg enthousiast over de race. Het feit dat Lewis en ik op de eerste twee plaatsen op de grid staan, geeft ons een aantal strategische opties. Ik denk dat we moeten gaan samenwerken en moeten kiezen voor een verschillende aanpak. Zo kunnen we gaan proberen de overwinning voor het team binnen te halen."