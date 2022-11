Perez maakt zich niet druk na sprint: "De Grand Prix is de belangrijkste race"

Sergio Perez herstelde zich gisteren in de sprint enigszins van zijn mindere kwalificatie. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur kwam als vijfde over de streep in de sprint. Hij kan zijn teamgenoot Max Verstappen niet inhalen maar gaf na afloop aan dat de Grand Prix het allerbelangrijkste is.

Perez duelleert met Charles Leclerc om de tweede plaats in het wereldkampioenschap. De Mexicaan wil heel graag deze positie veroveren en alle punten tellen dan ook mee. Hij vroeg in de slotfase van de sprint of hij Verstappen mocht passeren omdat hij alle punten nodig heeft voor de strijd om de tweede plaats. Red Bull gaf hier echter geen gehoor aan.

Na afloop van de spannende en spectaculaire sprint reageerde Perez zeer kalm op het uitblijven van een reactie van zijn team over het inhalen van Verstappen. In gesprek met Viaplay sprak de Mexicaanse Red Bull-coureur zich uit: "Morgen is het de belangrijkste race. Dan kunnen we de meeste punten verdienen. We moeten dus als een team blijven werken en we moeten zoveel mogelijk punten pakken voor het kampioenschap. Dat is morgen het allerbelangrijkste."