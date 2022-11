Marko wijst naar banden na mindere sprint Verstappen

Max Verstappen eindigde de sprint gisteren op de vierde plaats. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kende een lastige sprint en viel terug naar de vierde plaats na een touché met Carlos Sainz. Helmut Marko verklaarde na afloop dat men een betere bandenkeuze had moeten maken.

Verstappen was in Sao Paulo namelijk één van de weinigen die de sprint startte op de mediums. Verstappen haalde polesitter Kevin Magnussen uiteindelijk nog wel in maar verder werd het een lastige middag van de Nederlander. Hij werd ingehaald door George Russell en na de touché kwamen ook Sainz en Lewis Hamilton hem voorbij op Interlagos.

Mediums

Na afloop van de sprint krabde men zich bij Red Bull Racing achter de oren. Teamadviseur Helmut Marko legde de schuld van de tegenvallende sprint bij de bandenstrategie. Bij Sky Duitsland spreekt Marko zich uit: "De mediums werkten niet, het was de verkeerde keuze. Ons zwakke punt lag vooral in de tweede sector. We verloren daar soms bijna een seconde en we waren gewoon niet snel genoeg."

Lastig

Marko denkt dat het een lastige zaak gaat worden om vandaag in de Grand Prix beter voor de dag te kunnen komen. De Oostenrijkse adviseur is er nogal eerlijk over: "Het wordt lastig om de problemen op te lossen vannacht. We kunnen echter niet veel gaan veranderen. Mercedes was sterk en we moeten dat zonder enige vorm van jaloezie toegeven. We gaan nu maar eens zien wat we in de race kunnen gaan doen."