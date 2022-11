Horner kijkt uit naar 'fascinerend' duel met Mercedes

Het team van Red Bull Racing kende een wisselvallige sprint in Brazilië. Max Verstappen kwam als vierde over de streep terwijl zijn teamgenoot Sergio Perez achter hem als vijfde finishte. Morgen zal men de degens moeten kruisen met Mercedes en Christian Horner kijkt reikhalzend uit naar het duel.

Verstappen begon de sprint op de tweede plaats maar nadat hij Kevin Magnussen voorbij was gestoken werd het zeer lastig om de koppositie vast te houden. Verstappen werd uiteindelijk gepasseerd door de latere sprintwinnaar George Russell. De Nederlander raakte daarna in een duel met Carlos Sainz diens achterband met zijn voorvleugel. Verstappens vleugel raakte beschadigde waarna hij terug viel naar P4.

Mediums

Verstappen reed de sprint op de mediums, het was een keuze die voor de nodige verbazing zorgde. Teambaas Christian Horner sprak zich erover uit bij Sky Sports: "We dachten dat de softs het minder lang zouden volhouden. We namen daarom de keuze om te starten op de mediums. Als we de eerste twaalf rondjes konden overleven, dan zou de tweede helft makkelijker worden. We kregen echter te maken met meer degradatie dan op de softs."

Fascinerende race

Horner zag tevens dat de Mercedessen er in Brazilië zeer snel uitzagen. De Brit denkt dat Mercedes de wagens flink heeft ontwikkeld. Hij kijkt in ieder geval uit naar de race: "Ik had liever gewonnen maar we hebben morgen twee nieuwe sets softs, het gaat een fascinerende race worden morgen. Mercedes zal snel zijn en het wordt een tactische race. Het is twee Red Bulls tegen twee Mercedessen. Je kan Ferrari ook niet uitsluiten."