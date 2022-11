Russell blijft kalm na sprintzege: "Had niet verwacht dat we zoveel pace hadden"

George Russell greep voor het eerst in zijn loopbaan de zege in een sprint in de Formule 1. De Britse Mercedes-coureur reed een sterke race en zette Max Verstappen onder grote druk. Na een spectaculair duel wist Russell de Nederlander te passeren en reed hij eenvoudig naar de overwinning.

Russell kwam sterk weg en zette al bij de start Verstappen onder druk. De Britse coureur zag dat Verstappen pas na een paar rondjes polesitter Kevin Magnussen kon passeren, de Brit volgde het voorbeeld van Verstappen en zette daarna de druk erop. Hij greep de Nederlander na meerdere aanvalspogingen en de zege kwam daarna eigenlijk niet meer in gevaar.

Austin

Na afloop van de spectaculaire sprint verscheen Russell glunderend voor de microfoon van interviewster van dienst Naomi Schiff. Met zijn medaille om zijn nek sprak hij zich uit: "Het was geweldig. We hadden niet verwacht dat we zoveel pace zouden hebben. Maar we lieten zien hoe hard we hebben gewerkt en hoeveel progressie we hebben geboekt. Sinds de race in Austin voelt de auto heel erg goed."

Banden

Russell weet dat het nog geen gelopen race is in Brazilië. De Brit zag dat Verstappen de sprint startte op de mediums terwijl vrijwel iedereen rondreed op de softs. Russell: "Het is lastig om te zeggen hoe Max het zou hebben gedaan als hij ook was gestart op de softs. Maar het feit dat ik hier sta voelt heel erg goed. Ik denk dat het lastig is omdat dit de sprint is, het is een strijd tussen het risico en de beloning."